15 ракетных атак. За счет чего устояла энергосистема Украины и что с ней будет дальше

До завершения отопительного сезона осталось чуть больше месяца, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что Украина выстояла зиму, несмотря на активные попытки России полностью разрушить всю энергосистему страны.

Прогнозы погоды на март-апрель не обещают существенных холодов. И даже если обстрелы энергообъектов продолжатся, то последствия для потребителей будут не такими критическими как с октября по февраль.

Подтверждением этому может быть очередная атака россиян 9 марта, которой подверглись Днепропетровская, Житомирская, Кировоградская, Харьковская, Сумская, Винницкая, Львовская, Ивано-Франковская, Одесская, Запорожская области и город Киев. В семи из этих областей была повреждены объекты энергосистемы.

В регионах есть повреждения как тепловых электростанций, так и подстанций "Укрэнерго", из-за чего в отдельных областях было ограничено энергоснабжение. В Харькове были отключены водо- и теплоснабжение, без тепла в четверг остались 40% киевлян. Проблемы со светом, водой и отоплением возникли в Житомирской области. В Одесской области были введены экстренные отключения электроэнергии.

Но в "Укрэнерго" говорят, что проблемы с энергоснабжением можно будет решить достаточно быстро - коллапса в системе не произошло. "Пока мы работаем над возобновлением энергопитания, в некоторых регионах это удастся очень быстро, в некоторых нужно больше времени", - заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. К вечеру 9 марта большинство последствий обстрелов ликвидировали, но в Житомирской и Харьковской областях ситуация с энергоснабжением осталась достаточно сложной.

ЗАЭС подключили за несколько часов

Из-за обстрелов оказалась полностью обесточена Запорожская АЭС. Там отключилась последняя линия связи и станция перешла на питание от дизель-генераторов. Были активированы все 20 аварийных дизель-генераторов. Необходимые мощности обеспечивали 8 из них, остальные в режиме ожидания. Дизельного топлива должно хватить на 15 дней, сообщили в МАГАТЭ. Резервная линия на 330 кВ была повреждена несколько дней назад и она еще находится в ремонте. Сейчас 5 и 6 блоки, которые до атаки работали в “горячем режиме” для обеспечения потребностей станции и теплоснабжения города, перевели в “холодный режим”. Станция перешла в режим “блэкаута” в шестой раз с момента оккупации.

Но ситуация на ЗАЭС никак не повлияла на работу энергосистемы, поскольку станция и так не производила для нее электроэнергию. В “Укрэнерго” говорят, что ремонт линий можно провести достаточно быстро. "Наши ремонтники восстанавливали эти линии уже больше 10 раз. Одну из линий россияне повредили еще в начале марта, и каждый день обстреливали территорию, не позволяя нашим бригадам подойти. Как только будет возможность и разрешение военных, сразу начнется восстановление", - отметили в "Укрэнерго". И уже буквально во второй половине дня 9 марта генераторы на ЗАЭС были отключены и станция перешла на питание из объединенной энергосистемы Украины.

Почему энергосистема устояла

Буквально за несколько часов до полномасштабного вторжения россиян Украина полностью отсоединилась от энергосистемы РФ и Беларуси. Это произошло в час ночи 24 февраля 2022 года. Три недели система работала в изолированном режиме и уже 16 марта присоединилась к европейской. Это полностью лишило Россию рычагов влияния на энергосистему Украины и дало возможность проводить экспортно-импортные операции со странами ЕС. Экспорт э/э Украина проводила с июня 2022 года до начала массированных обстрелов. За 7 месяцев в Румынию, Словакию и Польшу было продано 2 млрд кВтч и "Укрэнерго" как оператор энергосистемы получило от этого 5 млрд гривен дохода.

С 10 октября экспорт прекратился и с 2023 году начался импорт э/э небольшими объемами для нужд крупных предприятий. По ситуации на март, дефицита ресурса в Украине нет уже почти месяц и теоретически импорт стал возможен при наличии свободных мощностей. Даже после обстрелов 9 марта, по информации Укрэнерго, дефицита генерации не возникло - проблемы в системе связаны в основном с повреждениями распределительных сетей.

С октября украинская энергосистема пережила 15 ракетных атак и 18 атак дронами. За этот период по объектам инфраструктуры было выпущено порядка 1200 ракет и дронов. По информации "Укрэнерго", более 200 из них попали в цель. 50% электростанций и более 40% сетей практически на всей территории страны были значительно повреждены. В результате отключений электроэнергии около 12 миллионов украинцев каждый час находились без света. Однако уже со второй декады февраля ситуация существенно улучшилась – дефицит электроэнергии отсутствует уже месяц. И в ближайшее время нехватки генерации не ожидается, если конечно атаки не продолжатся.

Самым критичными, по оценке "Укрэнерго", были атаки 15 и 23 ноября. В эти дни в украинской энергосистеме произошла крупная системная авария. Ракетные удары повлекли за собой остановку всех атомных электростанций и большинства других генерирующих объектов, в результате чего целостность энергосистемы была нарушена.

Большинство городов оказались без электроснабжения, в некоторых регионах не работали транспорт, системы тепло- и водоснабжения, отсутствовала связь. Но целостность сети и надежность ее соединения с энергосистемой ЕС была восстановлена за 14 часов. "Ликвидация последствий и подключение к питанию потребителей продолжалась до 3-х суток, что было связано с постепенным возвращением в работу атомных станций и восстановлением инфраструктуры", - отметили в "Укрэнерго".

В целом из 43% поврежденных обстрелами объектов энергосистемы “Укрэнерго”, по информации компании, частично восстановлено и возвращено в работу 70%. К началу следующего отопительного сезона планируется возобновить работу большинства оставшихся поврежденных объектов.

Профессионализм энергетиков и теплая зима

По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, избежать худших последствий обстрелов Украине помог профессионализм энергетиков и относительно теплая зима. "У нас недооценили профессионализм энергетиков и стойкость энергосистемы - ее способность работать в нестандартных условиях. Но за нас была и погода. Ранний паводок дал большой резерв для возможности восстанавливать генерацию", - отметил он.

Правда, те объекты, которые были отремонтированы зимой в экстренном порядке, по мнению Харченко, нужно будет выводить в повторный ремонт для более надежной работы следующей зимой. А пока энергетики будут ждать новое сложное оборудование, производство которого занимает несколько месяцев. "Оно будет появляться реально с июня. Я думаю, июль, август, сентябрь – это у энергетиков будут горячие месяцы когда, особенно у "Укрэнерго", не будет времени присесть", - отметил эксперт.

Кроме того, ведется работа по усилению безопасности техники, в частности, установки бетонной защиты или переноса некоторых объектов на подземные площадки. Планируется также децентрализовать поставки электроэнергии. То есть обеспечить альтернативными источниками энергоснабжение критические объекты - водоканалов, котельных, больниц, на случай аварий на центральных системах обеспечения.