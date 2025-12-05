Советская "ровнялка" грузовых тарифов ведет "Укрзализныцю" к убыткам, - эксперт

"Укрзализныця" использует для грузовых перевозок давно морально устаревший тарифный сборник, который предусматривает, что убытки компании от перевозки одного вида грузов равномерно "размазываются" по другим видам отправок.

В то же время, по его словам, такая схема разрушает конкурентность украинской продукции, и противоречит европейской практике.

Сейчас "Укрзализныця" применяет единый средний тариф, который не учитывает реальной себестоимости различных типов перевозок. Маршрутные отправки массовых грузов (руда, уголь) движутся прямыми поездами без дополнительных операций и используют лишь мало станций. Зато зерновые перевозки задействуют много станций, включая малодеятельные и убыточные, требующие работы маневровых локомотивов и сортировочных станций. Но несмотря на разительную разницу в затратах, тариф для обеих моделей одинаковый, отметил Каленков.

"Давайте сравним. Для перевозки руды используются 18 станций, а для зерна - более 400, и многие из них являются малодеятельными, то есть убыточными. Рудные грузы не используют ни одной малодеятельной станции и ведущих к ним путей, ни одной сортировочной станции, ни одного маневрового локомотива. Цена вопроса огромна: 63% путей "Укрзализныци" являются убыточными, и они генерируют убыток в более чем 16 миллиардов гривен. Но пока УЗ делает вид, что себестоимость перевозки одинакова и для грузов, перевозимых маршрутами, и для тех, которые отправляют по одному вагону и задействуют огромную часть малодеятельной-убыточной инфраструктуры", - подчеркнул эксперт.

Из-за этого, по его словам, УЗ вынуждена содержать избыточную инфраструктуру, убыточную для отдельных видов грузов, перекладывая расходы на прибыльные сегменты. Это создает двойную нагрузку: промышленность платит и за собственные перевозки, и фактически субсидирует аграрные и другие повагонные отправки.

Такое "выравнивание" тарифов разрушает справедливую экономическую логику и ставит под угрозу экспорт, поэтому вместо советской системы нужно переходить на европейскую модель: она предусматривает, что рассчитывается базовая себестоимость каждой логистической модели, а дальше применяются корректирующие коэффициенты. Тогда тариф для различных видов отправок будет отличаться, и иногда - в разы, ведь их себестоимость и логистические требования отличаются, подчеркнул Каленков.