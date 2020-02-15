Радуцький назвав можливу дату запуску страхової медицини в Україні

Як повідомив голова комітету Верховної ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, член фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький, страхова медицина в Україні може запрацювати з 2023 року. Про це передає "Радіо Свобода".

За словами Радуцького, це не обіцяна дата, а плани. Й аби вони були втілені, потрібно буде дотриматися кількох умов. При цьому гарантований мінімум безоплатних медичних послуг для українців скасований не буде.

"Ми не кажемо, що ми відмінимо фінансові гарантії. Це "юніверсал каверідж", і він має бути. Усі країни за нього борються. Страховка буде покривати те, що не увійшло в гарантії...Ми маємо не помилитися. Ми маємо обрати ту модель, яку ми фінансово і якісно можемо дозволити в Україні", - зазначив він.

Радуцький називає виведення зарплат українців із тіні ще однією необхідною умовою для запуску страхової медицини.

"Ми зробимо все для того, щоб той відсоток "чорної" зарплатні був з кожним днем все менший. І ми розглядаємо можливість написання того закону і вибору моделі в цьому році", - сказав голова комітету.

Нагадаємо, у січневому інтерв'ю для РБК-Україна Михайло Радуцький зазначав, що вже у квітні 2020 стартує черговий етап медичної реформи, розпочатої ще командою минулої влади. Реформа передбачає перехід на нову модель фінансування десятків медпослуг, за які лікарням напряму буде платити Нацслужба здоров'я.