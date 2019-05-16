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У Раду внесуть проект для стимулювання розвитку малої "зеленої" енергогенерації

Новини » Енергетика    16.05.2019 - 17:36
У Раду внесуть проект для стимулювання розвитку малої "зеленої" енергогенерації
Ілюстративне фото (Bellona.com)

Даний законопроект створить новий горизонт для розвитку саме малої генерації

В Україні стартувала розробка окремого законопроекту, який виправить недоліки, які були прийняті при затвердженні закону №8449-д про "зелені" аукціони. Про це заявили в Українській асоціації відновлюваної енергетики (УАВЕ), яка виступила ініціатором проекту рішення, повідомляє РБК-Україна з посиланням на УНІАН.

Як підкреслюють в УАВЕ, наступним кроком у реформуванні сектору "зеленої" енергетики має стати саме окремий законопроект, що стосуватиметься малої енергогенерації і усуне прогалини в законодавстві для стимулювання розвитку малих об'єктів відновлюваної енергетики.

Експертне середовище також підтримує цю ініціативу і долучиться до розробки відповідного проекту закону. Про це розповів співзасновник Greencubator, енергоексперт Андрій Зінченко, коментуючи прийнятий закон №8449-д про запуск "зелених" аукціонів і необхідність подальших кроків з реформування вітчизняної енергетики для подолання кризових явищ в ній.

"Такий законопроект ми точно будемо подавати як союз активних споживачів і просьюмерів. За попередніми домовленостями, будемо подавати його разом з УАВЕ", - сказав він.

Експерт також поінформував, що зараз ведеться розмова і про скасування вимоги щодо облаштування сонячних панелей виключно на об'єктах капітального будівництва.

"Є набагато кращі способи боротьби зі "схемщиками", - розповів він, прогнозуючи внесення відповідних змін у вітчизняну нормативно-правову базу.

У той же час, як стало відомо, у Верховній раді підтримують ідею про внесення окремого законопроекту про розвиток малих ВДЕ. Так, нардеп Юрій Чижмарь наголосив журналістам необхідність усунути недоліки, що загострилися після прийняття закону №8449-д і приділити особливу увагу розвитку малої енергогенерації з відновлюваних джерел. За його словами, зараз вже розпочато розробку відповідного законопроекту.

У свою чергу нардеп Лев Підлісецький припустив, що можливо, було б "доцільно додати окрему статтю про малу генерацію в закон України про альтернативні джерела енергії". Так чи інакше, дискусія з цього приводу вже розпочата, за ініціативою УАВЕ, експертного середовища та нардепів триває робота з підготовки виваженого і збалансованого рішення з внесенням його на розгляд Ради.

Нагадаємо, 25 квітня Рада прийняла у другому читанні і в цілому законопроект №8449-д про запуск "зелених" аукціонів у сфері альтернативної енергетики.

Згідно з законом, запускаються "зелені" аукціони на ринку електроенергії і, крім ще ряду новацій, передбачається зменшення "зеленого" тарифу з 2020 року для сонячних станцій на 25% і для вітрових на 10%.

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