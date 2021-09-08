У Раду повернувся тричі провалений законопроект про промислові викиди

Перший - "Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення" (№6004), автором якого вказана нардеп від "Голосу" Олександра Устинова.

Проект визначає вимоги до інтегрованого екологічного дозволу, перелік видів діяльності, які вимагають отримання цього інтегрованого екологічного дозволу, і процедуру його видачі, а також перераховує підстави для відмови в такій видачі. Крім того, проект визначає особливості моніторингу викидів і контролю суб'єктів господарювання, а також містить розширені обов'язки оператора забруднює установки, в тому числі в частині допуску контролюючих органів для перевірки. Також проект передбачає скорочення терміну переходу на НДТМ - новий довідник доступних технологій і методів, що використовуються в промисловості. Примітно, що в цьому проекті, як і в проваленому "побратимі" №4167, відсутні механізми залучення інвестицій, необхідних для модернізації, хоча мова йде про мільярди євро.

Другий законопроект - альтернативний, носить назву "Про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності" (№6004-1). Його автор - нардеп від "Слуги народу" Олег Марусяк.

Основні положення законопроекту схожі: визначення основних вимог до інтегрованого вирішення, перелік видів діяльності, які вимагають його отримання, процедура видачі та підстави для відмови, а також випадки, в яких дозвіл може бути відкликано або анульовано.

Проект також передбачає перехід на НДТМ, але право розробляти і затверджувати висновки НДТМ автор пропонує віддати Кабінету міністрів. Зазначено також, що обов'язковим є публічне обговорення нових норм.

Також проект передбачає, що відступ від нормативів НДТМ може надаватися на термін не більше 7 років і 15 років з дня введення в дію висновків, а положення про моніторинг викидів вводиться в дію через 2 роки з дня введення в дію висновків НДТМ.