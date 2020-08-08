Раду просять ініціювати відставку Геруса для виконання петиції президенту

Голову Верховної ради просять ініціювати звільнення Андрія Геруса з посади голови енергетичного комітету парламенту на виконання електронної петиції шахтарів до президента.

Про це йдеться у листі до Дмитра Разумкова від екс-голови Закарпатської облдержадміністрації Геннадія Москаля.

“Прошу повідомити, коли конкретно буде ініційована відставка з посади голови комітету з питань енергетики та комунальних послуг Андрія Геруса? Прошу дати персональну оцінку його деструктивній та явно антиукраїнській діяльності, що призводить до знищення стратегічних галузей економіки України, її узалежнення від енергоресурсів країни-агресора Російської федерації, а також знищує авторитет Верховної ради в України та світі”, - зазначається у зверненні.

Нагадаємо, 8 травня на сайті президента було зареєстровано електронну петицію українських шахтарів щодо критичної ситуації у вугільні галузі та енергетиці загалом, що склалась через імпорт російського струму.

Автори петиції просили президента звільнити з посади голови енергетичного комітету ВР Андрія Геруса, який пролобіював відновлення імпорту електроенергії з Росії.

Петиція набрала необхідні для розгляду президентом 25 000 голосів.

Відповідаючи на петицію, президент Володимир Зеленський зазначив, що звільнення голови енергетичного комітету парламенту Андрія Геруса належить до компетенції Верховної ради.