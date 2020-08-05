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У Раду до кінця року внесуть нову редакцію Кодексу про надра

Україна, Середа 05 серпня 2020 11:53
У Раду до кінця року внесуть нову редакцію Кодексу про надра
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Кодекс розробляє Міністерство захисту довкілля

У Верховну раду України до кінця року внесуть нову редакцію Кодексу про надра. Документ розробляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів у співпраці з фахівцями Проекту Євросоюзу.

Про це повідомляє урядовий портал.

"Реєстрація законопроекту у Верховній раді запланована вже до кінця цього року", - вказано у повідомленні.

Підкреслюється, що одне з першочергових завдань Мінприроди - впровадити якісно нову державну політику у сфері надрокористування, що стимулюватиме збільшення обсягів власного видобутку корисних копалин, зменшить залежність України від імпорту енергоносіїв та залучить інвестиції у видобувну галузь.

"Кодекс стане уніфікованим документом, що закладе підґрунтя для раціонального використання енергетичних ресурсів, забезпечить прозорість та рівний доступ усіх суб’єктів господарювання до користування надрами, а також стимулюватиме зниження вартості енергоносіїв для громадян за рахунок нарощування видобутку корисних копалин", - сказано у повідомленні.

Так, розробка нового Кодексу про надра передбачена Указом президента №874/2019.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Кабінет міністрів змінив порядок видачі спецдозволів на користування надрами.

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