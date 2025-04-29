Советники Трампа всерьез относятся к импичменту президенту, - Axios

"Я уверен", - сказал изданию Axios исследователь общественного мнения Джон Маклафлин, вторя другим людям в окружении Трампа.

Будучи единственным президентом, которому дважды объявлялся импичмент, Трамп и его команда прекрасно понимают, насколько тяжелым бременем этот процесс может оказаться для Белого дома и помешать реализации планов президента.

Демократы сейчас не контролируют Палату представителей, но они уже дают понять, что стремятся провести Трампа через еще один импичмент.

Представитель Мичигана Шри Танедар сделал предупредительный выстрел и представил семь статей импичмента Трампу за то, как он решал вопросы иммиграции, гуманитарной помощи и судебных решений. Сенатор от Джорджии Джон Оссофф стал первым сенатором от колеблющегося штата, выразившим поддержку импичменту Трампа.Угроза демократов

Угроза импичмента усилила стремление администрации Трампа провести через Конгресс как можно больше пунктов своей повестки дня до промежуточных выборов 2026 года - особенно его план по продлению налоговых льгот 2017 года.

Однако угроза нового импичмента также может помочь команде Трампа мотивировать его непостоянную базу.

Демократы находятся под давлением своей базы, требующей от них более решительно противостоять Трампу, и обещание объявить Трампу импичмент, вероятно, поможет демократам собрать деньги от спонсоров из числа рядовых граждан и повысить национальный авторитет законодателей-демократов.

Однако некоторые лидеры и стратеги демократов считают, что им необходимо проявить умеренность, чтобы привлечь колеблющихся избирателей, которые поддержали Трампа в 2024 году и которые нужны демократам для победы на выборах.

Процедура

Не существует никаких стандартов для импичмента, кроме тех, которые Палата представителей считает правонарушением, заслуживающим предъявления обвинений.

Для объявления импичмента президенту требуется простое большинство голосов в Палате представителей, но для отстранения президента от должности необходимо 67 голосов в Сенате, состоящем из 100 членов, чего никогда не случалось.

Демократам не хватает всего нескольких мест, чтобы вернуть себе большинство в Палате представителей, состоящей из 435 членов, что дало бы им право начать расследование по делу об импичменте.

Ложная угроза

Импичмент - это разрушительная процедура, но для Трампа она уже не та, что раньше, заявил второй советник президента.

"О, импичмент", - насмешливо сказал советник. "Они уже делали это дважды, и это ничего не дало".

Адвокат Дэвид Шон, защищавший Трампа во время его первого импичмента по поводу помощи Украине, заявил, что, по его мнению, президент "будет обеспокоен. Это будет еще одной попыткой сорвать повестку дня, для реализации которой он был избран".

Однако Шен добавил: "Я думаю, он также осознает, что, хотя некоторые крайне левые это приветствовали бы, это, скорее всего, помогло бы ему в политическом плане на фоне двух предыдущих попыток и других атак за последние четыре года, которые, как я считаю, побудили многих избирателей проголосовать за него".

Отставка Трампа маловероятна

В случае победы на выборах в Палату представителей, которые состоятся в ноябре 2026 года, Демократическая партия получит возможность в 2027 году (после обретения полномочий новыми конгрессменами) проголосовать за импичмент Трампа, в соответствии с любыми обвинениями в его адрес.

Однако это не означает, что президент США будет отправлен в отставку - для этого импичмент должен поддержать еще две трети членов Сената. Маловероятно, что Демократическая партия в 2027 году будет иметь две трети мест в Сенате.

Соответственно, вероятнее всего Сенат в таком случае оправдает Трампа, и импичмент не будет доведен до конца. Именно по такому сценарию Дональда Трампа уже дважды объявляли импичмент во время его первой каденции, в 2019 и 2021 годах, и дважды Сенат его оправдывал.