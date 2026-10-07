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Советники Трампа перед выборами консультировали правительство Республики Сербской, - NYT

06:09 07.10.2026 Ср
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Советники Трампа перед выборами консультировали правительство Республики Сербской, - NYT Фото: лидер правящей партии Республики Сербской Милорад Додик (Getty Images)
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Два советника Дональда Трампа, руководящие кампанией республиканцев перед промежуточными выборами в США, консультировали пророссийское правительство Республики Сербской накануне выборов в Боснии и Герцеговине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Речь идет о Джеймсе Блэре и Крисе Лачивите, которые возглавляют провластный суперкомитет MAGA Inc. Перед выборами 4 октября они провели несколько дней в Сербской Республике.

За работу каждый получил сотни тысяч долларов из-за вашингтонской юрфирмы, которую наняло местное правительство.

Правящая националистическая партия уверенно победила. Ее лидер Милорад Додик в победной речи поблагодарил Путина за поддержку, а победу Трампа в 2024 году назвал фактором, создавшим благоприятную политическую атмосферу.

С начала прошлого года правительство Республики Сербской заплатило связанным с Трампом лоббистам более 4 млн долларов. В конце прошлого года администрация Трампа сняла санкции с Додика и его окружения.

Додик десятилетиями был ключевой фигурой в политике Республики Сербской. Боснийский суд осудил его за неповиновение международному представителю, присматривающему за выполнением Дейтонских мирных соглашений, из-за чего Додика лишили президентского кресла и запретили занимать должности. Осенью 2025 года Республика Сербская отстранила Додика, а парламент назначил временную президентку.

По данным NYT, в апреле Республику Сербскую посетил Дональд Трамп-младший, которого пригласил сын Додика. А в прошлом месяце представитель партии Додика в президиуме Боснии Желька Цвиянович встретилась в Белом доме с главой аппарата Трампа Сюзи Уайлз.

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