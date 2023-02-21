Радикальное изменение: из каких источников украинцы получают информацию во время войны

По данным опроса, доверие к национальным СМИ выросло с 41% в октябре 2019 года до 72% в феврале 2023 года.

Однако частота потребления новостного контента национального телевидения уменьшилась с 55% до 43%. Также лишились и интернет-страницы: с 47% до 36%.

В то же время наблюдается значительный рост у групп и каналов в мессенджерах (с 11 до 41%), а также в YouTube (с 21 до 29%). Сохранили влияние социальные сети (35%).

Опрос был проведен 6-7 февраля 2023 года среди 1000 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.