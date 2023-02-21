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Радикальное изменение: из каких источников украинцы получают информацию во время войны

Фото: украинцы получают информацию из телеграмм-каналов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Во время войны произошел резкий рост доверия украинцев к СМИ, однако основой особенностью стало резкое изменение каналов коммуникаций и получения информации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, доверие к национальным СМИ выросло с 41% в октябре 2019 года до 72% в феврале 2023 года.

Однако частота потребления новостного контента национального телевидения уменьшилась с 55% до 43%. Также лишились и интернет-страницы: с 47% до 36%.

В то же время наблюдается значительный рост у групп и каналов в мессенджерах (с 11 до 41%), а также в YouTube (с 21 до 29%). Сохранили влияние социальные сети (35%).

Опрос был проведен 6-7 февраля 2023 года среди 1000 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Напомним, в 2022 году в Украине резко возрос уровень доверия почти ко всем институтам. На первом месте остаются Вооруженные силы Украины, доверие к которым возросло с 72% до 96%.

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