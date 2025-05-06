Радиации меньше, чем в природе: на чернобыльских землях снова можно выращивать урожай

После катастрофы огромные территории вокруг станции были признаны опасными для жизни и сельхозпроизводства. Чернобыльская зона отчуждения площадью 4200 квадратных километров остается незаселенной и превратилась в один из крупнейших природных заповедников Европы.

Однако, как пишет издание, с годами уровень радиации в регионе существенно снизился благодаря распаду радионуклидов и эрозии верхнего слоя почвы. В то же время с 1991 года границы зонирования не пересматривались.

Новое исследование зоны отчуждения

Новое же исследование, опубликованное в журнале Journal of Environmental Radioactivity, показало обнадеживающие результаты. Оно охватило около 100 гектаров в Житомирской области.

Ученые проанализировали образцы почвы, уровень внешнего гамма-излучения, а также спрогнозировали накопление радиоактивных элементов в таких культурах, как картофель, зерновые, кукуруза и подсолнечник.

Оказалось, что доза облучения, которую могут получить сельхозработники, значительно ниже национальной нормы безопасности Украины и даже ниже естественных фоновых уровней радиации во многих регионах мира.

Чем важны результаты исследования

Результаты исследования означают, что при условии тщательного контроля и соблюдения украинских норм пищевой безопасности, большинство культур можно безопасно выращивать на ранее запрещенных участках.

"После 1986 года было распространено немало дезинформации о рисках радиации от Чернобыля, что негативно повлияло на жизнь тех, кто остался в заброшенных районах. Это исследование важно для пострадавших общин", - заявил руководитель исследования Джим Смит из Портсмутского университета.

По словам Смита, научный подход, примененный в исследовании, можно адаптировать и для других радиоактивно загрязненных территорий по всему миру.