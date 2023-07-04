Радиация – это угроза для всех. Зеленский призвал мир отреагировать на ситуацию по ЗАЭС

"Радиация – это угроза для всех в мире, и атомная станция должна быть полностью обезопасена от любых радиационных инцидентов. Сейчас весь мир должен осознавать, что общая безопасность полностью зависит от глобального внимания к действиям оккупантов на станции. Россия должна четко осознавать : мир видит, к каким сценариям готовятся террористы и мир готов реагировать", - заявил Зеленский.

Он также отметил, что по данным разведки, на крыше нескольких энергоблоков Запорожской атомной станции российские военные разместили предметы, похожие на взрывчатку. Возможно, чтобы имитировать удар по станции. Возможно, у них какой-нибудь другой сценарий.

"Но в любом случае мир видит – и не может не видеть! – что единственным источником опасности для Запорожской атомной станции является именно Россия и никто другой", - добавил президент.

Глава государства также отметил, что не было своевременной и масштабной реакции на теракт против Каховской гидроэлектростанции. И это может вдохновлять Кремль на новое зло.

"Остановить его – это обязанность всех в мире. Никто не может остаться в стороне, потому что радиация никого не оставляет в стороне", - подытожил Зеленский.

Угроза теракта в ЗАЭС

Оккупанты, вероятно, готовят провокацию на Запорожской АЭС с применением взрывных устройств. Они хотят обвинить Украину в обстреле.

Как подчеркивает украинское военное командование, провокацию на Запорожской АЭС россияне могут осуществить уже "в ближайшее время".

Ранее руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что россияне дополнительно заменяли Запорожскую АЭС, а именно пруд-охладитель. Однако в США не фиксируют готовность России применить ядерное оружие или подорвать Запорожскую АЭС.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что специалисты не увидели подготовку РФ для удара по Запорожской АЭС. При этом не исключено, что "все может произойти".