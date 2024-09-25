В Раде заявили, что после введения market coupling цены на электроэнергию не увеличатся

"Цель market coupling – оптимизировать уменьшение влияния посторонних факторов на рынке электроэнергии и оптимизировать пересечение импорта и экспорта. Это крайне важно. Мы видели даже этим летом, когда были длительные отключения электроэнергии, несмотря на это мы не использовали все возможности пересечения, которые у нас были. То есть света в стране нет, а пересечение остается недоиспользованным. И очевидно, что market coupling должен помочь решить эту проблему", - сказала она.



Нардепка подчеркнула, что его введение потребует времени, но в любом случае это нужно вводить, особенно в условиях проблемы нехватки генерации.



Также она добавила, что внедрение market coupling не повлияет на цены на электроэнергию в Украине.



"Есть тоже много дискуссий есть, поднимет ли это цены или нет. Сейчас анализ рынка показывает, что вряд ли поднимет, в силу многих причин. В Украине сейчас иногда видим, что цены на РДН бывают выше, чем в Европе. Поэтому угрозы, что это существенно поднимет цены в Украине – нет", – подчеркнула она.



Ранее сообщалось, что установленные на украинском рынке электроэнергии ценовые ограничения (прайс-кепы – ред.) мешают увеличению импорта электричества в несколько часов.