В Раде зарегистрировали законопроект о налоге на все посылки из-за границы

Автором проекта является глава финансового комитата Рады Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа"). Среди соавторов его коллеги по правящей партии - Марьяна Безуглая, Максим Бужанский и другие.

Текс т проекта закона "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины о приведении порядка уплаты таможенных платежей к требованиям Директивы Совета ЕС №2006/112/ЕС от 28 ноября 2006 года о совместной системе налога на добавленную стоимость и в закон Украины "О почтовой связи" отдельных вопросов осуществления международного почтового обмена" пока отсутствует.

Однако ранее Гетманцев подробно изложил суть проекта.

Налог на посылки для украинцев

Сейчас таможенная пошлина в 10% и НДС в 20% начисляется на посылки стоимостью свыше 150 евро (на часть, которая свыше этой цены).

Гетманцев предлагает ввести НДС на товары из иностранных интернет-магазинов любой стоимости. На цену выше 150 евро также будет начисляться пошлина.

Также хотят ввести НДС на обычные посылки от физического лица физическому лицу дороже 45 евро. То есть если, к примеру, родственник или знакомый за рубежом отправляет вам посылку стоимостью свыше 45 евро, нужно будет заплатить +20% НДС.

Кроме того, законопроекты предлагают упростить администрирование НДС и ускорить оформление посылок на таможне. Для этого вводится возможность уплаты НДС непосредственно поставщиком товаров или маркетплейсом.

Позиция правительства

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что за год без обложения таможенными платежами ввезено 51,5 млн штук международных почтовых отправлений.

Проблема, по мнению министра, заключается в том, что на самом деле никто не знает, сколько реально товаров находится внутри каждой из 51,5 млн посылок.

По его словами, в Украине практически вся интернет-торговля и электронная коммерция находятся в "тени". "Условно говоря, в рамках лимита 150 евро необлагаемой стоимости товара у нас завозят все", - сказал министр.