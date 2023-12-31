В Раде опровергли фейк о намерении облагать украинцев новым налогом

Украинцев не планируют облагать налогом в 18 процентов. И такие идеи не заложены в национальную стратегию правительства.

Об этом заявил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

"Очередной эксперт в привычной попытке поиска дешевого хайпа написал у себя в Facebook, что каждое перечисление на счет каждого лица в соответствии с утвержденной правительством нацстратегией доходов будет облагаться налогом 18%... Зная ответ, сам еще раз перечитал стратегию. Предполагаемо не нашел", – отметил Гетманцев.

В то же время глава парламентского комитета призвал украинцев не доверять непроверенной информации.

О чем речь

В среду, 27 декабря, Кабинет Министров утвердил Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы. Это был один из структурных "маяков" для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

Как заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль, цель стратегии - усиление фискальной способности государства, адаптация налогового и таможенного законодательства к стандартам ЕС, создание стимулов для послевоенного восстановления и экономического роста.

После этого директор экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин заявил, что правительственная стратегия предусматривает появление нового налога для украинцев. По его словам, любые поступления на карточку физического лица якобы будут облагаться налогом 18%.

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