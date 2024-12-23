В Раде готовят законопроект, чтобы разрешить выезд из Украины студентам иностранных вузов, - нардеп

Об этом заявил сообщил сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам прав человека Руслан Горбенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Народные депутаты Украины работают над законопроектом, который позволит студентам, обучающимся в иностранных высших учебных заведениях, свободно выезжать за пределы страны. Этот закон поможет обеспечить свободу передвижения для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, которые учатся за рубежом на дневной форме.

Горбенко сообщил, что новый законопроект позволит студентам беспрепятственно выезжать и возвращаться в Украину для обновления документов, виз или военно-учетных данных. Это важно для сохранения связей молодежи с родными и поддержания социальных связей с Украиной.

Нардеп также отметил, что принятие закона поможет сохранить важные социальные связи между студентами и их семьями, проживающими в Украине. Это позволит молодым людям не только обновлять свои документы, но и оставаться на связи с родиной, независимо от того, где они находятся.