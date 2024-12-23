В Раде готовят законопроект, чтобы разрешить выезд из Украины студентам иностранных вузов, - нардеп
Верховная Рада готовит законопроект, который предоставит студентам, обучающимся в иностранных высших учебных заведениях, возможность беспрепятственно выезжать и возвращаться в Украину.
Об этом заявил сообщил сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам прав человека Руслан Горбенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
Народные депутаты Украины работают над законопроектом, который позволит студентам, обучающимся в иностранных высших учебных заведениях, свободно выезжать за пределы страны. Этот закон поможет обеспечить свободу передвижения для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, которые учатся за рубежом на дневной форме.
Горбенко сообщил, что новый законопроект позволит студентам беспрепятственно выезжать и возвращаться в Украину для обновления документов, виз или военно-учетных данных. Это важно для сохранения связей молодежи с родными и поддержания социальных связей с Украиной.
Нардеп также отметил, что принятие закона поможет сохранить важные социальные связи между студентами и их семьями, проживающими в Украине. Это позволит молодым людям не только обновлять свои документы, но и оставаться на связи с родиной, независимо от того, где они находятся.
Выезд мужчин за границу
Напомним, что из-за военного положения в Украине выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые подпадают под мобилизацию, является запрещенным. Правительство обновило правила пересечения границы для студентов, как отмечается, несмотря на общие ограничения, существуют исключения, которые позволяют некоторым категориям граждан выезжать из Украины. Одним из таких исключений являются студенты.
То есть, мужчины-студенты в возрасте 18-22 лет, которые учатся на дневной форме в украинских вузах, теперь могут выезжать за границу для участия в академической мобильности. Для этого нужно соответствовать требованиям, включая отсутствие мобилизационной обязанности, наличие договора с иностранным университетом, студенческого билета, военно-учетного документа и справки от украинского вуза. Справка должна подтверждать сотрудничество между университетами, срок обучения и отсутствие академической задолженности.