В Раде рассказали, что поможет общинам привлечь бизнес на свои территории

"Общины, начавшие процесс создания стратегий развития, Программ комплексного восстановления, прежде всего анализируют экономические факторы. Какой-то бизнес закрылся или релоцирован, а другой наоборот может зайти в общину, нужно лишь найти для него потенциал для развития – сырье, логистику, открытие индустриального парка" , - привела пример парламентарий.

Она добавила, что в настоящее время более 250 общин в Украине работают над созданием программ комплексного восстановления (ПКВ). Наиболее активные и прогрессивные уже анализируют все возможности, как привлечь бизнес на свою территорию. Но этому предшествует кропотливая работа.

"При разработке ПКВ община также обязательно анализирует демографию, потому что нужно понимать, где люди будут работать, жить, какой сетью услуг будут пользоваться. Сейчас активные общины осознают, что нужно конкурировать за каждого человека, ведь они получат конкурентное преимущество над теми, где об этом еще не думают", – заверила Шуляк.

Также в разработке ПКВ важную роль играет экологический вопрос, в том числе разминирование территорий.

"Если половина земель общины заминирована, то трудно предложить бизнесу нормальные условия для развития. Мы понимаем, что процесс разминирования может длиться десятилетиями, и если община хочет развиваться, у нее должно быть четкое видение решения этой проблемы", - подчеркнула глава профильного парламентского комитета.

Еще одна насущная проблема общин, особенно на прифронтовых и деоккупированных территориях – огромное количество строительного мусора, который пока не перерабатывается.

"По разным оценкам его более 100 млн тонн. Это огромный вызов, потому что сегодня мы смогли сделать только полигоны для хранения. У нас нет не только законодательных и технических направлений решения этой проблемы, но и нет стимулов для бизнеса, который хотел бы использовать строительный мусор. Это вызов, с которым также нужно работать", - отметила Шуляк.

По ее словам, в ПКВ общества анализируют и ряд других показателей, которые в будущем помогут их активному развитию.

"Когда община отвечает на эти и другие вопросы, она может выходить в бизнес с предложениями и искать точки для выгодного сотрудничества", - подытожила парламентарий.