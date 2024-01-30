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В Раде рассказали, как Украине справиться с экологическими вызовами войны

Вторник 30 января 2024 13:50
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В Раде рассказали, как Украине справиться с экологическими вызовами войны Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

Среди многих серьезных экологических вызовов, которые возникли перед Украиной в результате российской вооруженной агрессии, одним из неотложных является ликвидация по меньшей мере 100 млн тонн строительного мусора, образовавшегося в результате разрушений. Чтобы справиться с этими вызовами, важно применять принципы циркулярной экономики и создать инфраструктуру для повторного использования тонн руин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, учет экологических вызовов, среди которых и переработка строительного мусора, важен на всех этапах планирования восстановления и развития.

Кроме этого, согласно принципам циркулярной экономики, в строительном секторе должны быть созданы стратегические рынки и инфраструктура для сортировки и отделения материалов, а также их переработка с последующим повторным использованием.

"Для этого нужно аккумулировать такой мусор на специальных площадках и добавить его переработку на строительные материалы в приоритетные сферы для инвестирования. Впрочем, очень важно и наработать законодательные механизмы для переработки строительного мусора на строительные материалы и имплементировать законодательство ЕС в вопросе управления отходами к украинскому законодательству", - резюмировала Шуляк.

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Елена Шуляк Минэкологии
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