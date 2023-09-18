В Раде раскритиковали Гетманцева за отношение к налогоплательщикам

Руководитель комитета Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев вопреки закону в ручном режиме управляет и контролирует работу налоговых органов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата, члена комитета Нину Южанину.
"Да, чтобы председатель комитета контролировал каждый шаг налоговой, знал всю информацию, точно говорил, кого проверять, кого не проверять, как проверять, что делать, какое должно иметь влияние, в том числе и используя все эти политические разборки, налоговая - априори, мне кажется, уголовная ответственность, и когда-то она его догонит", - заявила она.
Нардеп также раскритиковала Гетманцева за пренебрежительное отношение к налогоплательщикам.
"Человек, замешанный во многих-многих процессах, априори не может быть главой комитета. Потому что он исповедует свои интересы и чувствует вкус этого. А этого не должно быть вообще. Должен работать просто профессиональный человек, который в совершенстве знает все эти процессы, для того , чтобы их улучшать", - подчеркнула Южанина.
Кроме того, Южанина сомневается в эффективности и прозрачности вмешательства комитета в регулирование игорного бизнеса, в том числе из-за возможного конфликта интересов его председателя.
"Мне кажется, что он только делает вид, что он пытается урегулировать какое-то равенство и конкурентность в этой среде. Я не знаю, как сейчас у него складывается с лотерейным бизнесом, который одно время заменял абсолютно все виды игорного бизнеса", - подытожила она. .
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