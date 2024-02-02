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В Раде просят Минэнерго предотвращать отключение воды более 100 тысяч жителей Днепропетровской области

Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК Украина)
Автор: Александр Мороз

Народный депутат Алексей Кучеренко обратился в Министерство энергетики, НКРЭКУ и Министерство развития общин, территории и инфраструктуры с просьбой предотвращать отключение электроэнергии для Марганецкого водоканала и Восточного горно-обогатительного комбината в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст обращения.

Кучеренко отмечает, что ГП ЗД "Укринтерэнерго" (поставщик "последней надежды") инициирует прекращение поставок электроэнергии водоканала Марганецкого городского совета и Восток ГОКов, что приведет к прекращению водоснабжения и водоотвода 50 тыс. человек из Мировской, Томаковской и Марганецкой территориальных. воды и света 56 тыс. жителей Желтых Вод.

Причиной отключения света есть задолженность этих предприятий за свет. Ориентировочный долг водоканала Марганецкого городского совета составляет 45 млн гривен, ВостокГОК - 830 млн гривен.

Депутат подчеркнул, что государство должно вмешаться и создать механизм защиты населения от подобных случаев.

"Прошу в пределах собственных полномочий инициировать и начать работу над разработкой на государственном уровне механизма, что позволит предприятиям критической инфраструктуры при гарантиях оплаты, потреблять электрическую энергию и выполнять свои функции для населения", - отметил Алексей Кучеренко в своем обращении.

Также он отмечает, что руководство предприятий критической инфраструктуры должно инициировать урегулирование вопроса задолженности перед поставщиком "последней надежды". К примеру, заключать договоры реструктуризации долга.

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