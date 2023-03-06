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В Раде предлагают увеличить штрафы и передавать автомобили пьяных водителей на нужды ВСУ

Фото: депутаты хотят изымать автомобили граждан (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Верховной раде зарегистрирован проект закона об усилении ответственности за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под влиянием лекарственных препаратов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект №9076.

"Целью законопроекта является повышение безопасности дорожного движения, снижение количества ДТП путем усиления ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения и как следствие достижения справедливого подхода к обеспечению автомобилями Вооруженных сил Украины", - говорится в пояснительной записке.

Сейчас за повторное в течение года управление в состоянии алкогольного и иного опьянения предусмотрен штраф в 34 тысячи гривен с лишением права управления сроком на три года и с возмездным изъятием транспортного средства.

Депутаты предлагают увеличение штрафа до 51 тысячи гривен введение конфискации транспортного средства.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, по данным Департамента патрульной полиции, за 2022 год в Украине произошло 18 628 ДТП с погибшими и травмированными. В результате ДТП погибли 2 791 граждан Еще 23 145 человек были травмированы.

В то же время, статистика ДТП в Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях может быть не полной из-за временной оккупации и ведения постоянных боевых действий.

В целом среди регионов по количеству ДТП с пострадавшими в 2022 году лидирует Львовская область, где в 2022 году произошло 1 797 ДТП. В первую пятерку регионов и городов, где произошло больше всего ДТП вошли: Днепропетровская область - 1 737, город Киев - 1487, а также Киевская - 1 267 и Одесская - 1 157 области.

Основными причинами ДТП с пострадавшими в прошлом году были: превышение безопасной скорости, нарушение правил маневрирования, нарушение правил проезда перекрестков, нарушение правил проезда пешеходных переходов, несоблюдение дистанции, переход пешеходов в неустановленном месте, выезд на полосу встречного движения, в том числе, управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, которые привели к 91 погибшим и 1031 травмированным, говорится в документе.

Напомним, в 2021 году транспортные несчастные случаи стали причиной смерти 3732 граждан.

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