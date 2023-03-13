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В Раде предлагают определить политический режим России как рашизм

Фото: в Раде предлагают определить политический режим России как рашизм (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Нардепы предлагают определить политический режим Российской Федерации как рашизм и осудить его идеологические основы как человеконенавистничество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта №9101.

Так, в Верховную Раду внесли проект постановления о заявлении парламента "Об определении существующего в Российской Федерации политического режима как рашизма и осуждении его идеологических устоев и общественных практик как тоталитарных и человеконенавистнических".

Отметим, что пока на сайте нет текст самого заявления.

Добавим, что рашизм - это сочетание слов и фашизм, то есть российский фашизм.

Также напомним, что в одном из своих обращений президент Украины Владимир Зеленский отметил, что "то, что делает Россия, это не просто нацизм, а рашизм, это новое понятие будет в учебниках по истории".

Как сообщалось ранее, на сайте Офиса президента появилась петиция с предложением официально переименовать "Россию" в "Московию". Зеленский уже отреагировал на инициативу.

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