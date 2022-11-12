В Раде предлагают решить проблему с назначением пенсий на оккупированных территориях

Документом предлагается установить на период действия военного положения в течение трех месяцев после отмены, что пенсия по возрасту и по инвалидности лицам, проживающим на временно оккупированной территории или на территории, где ведутся боевые действия, назначается со дня, следующего за днем достижения лицом пенсионного возраста или при установлении инвалидности органами медико-социальной экспертизы, независимо от срока обращения за пенсией.

Как отмечается в пояснительной записке, законодательством предусмотрено, что пенсия по возрасту и по инвалидности назначается со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста (установления инвалидности), если обращение за пенсией произошло не позднее трех месяцев со дня достижения лицом пенсионного возраста.

Несмотря на уважительность причины пропуска 3-месячного срока по назначению пенсии, органы Пенсионного фонда Украины отказывают в назначении пенсии со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста, поскольку действующее законодательство не содержит перечня причин, которые могут считаться уважительными для пропуска соответствующего срока обращения, отмечают авторы проекта.

"Указанная ситуация приводит к тому, что граждане Украины, проживающие на временно оккупированных территориях, остаются без средств к существованию и вынуждены обращаться к оккупационным властям для получения финансовой помощи", - говорится в документе.