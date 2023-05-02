В Раде предлагают упростить борьбу с фишинговыми сайтами

В Верховной раде зарегистрирован проект изменений в закон Украины "Об электронных коммуникациях" (о противодействии фишингу).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №9250 , поданный большой группой народных депутатов.

Закон предлагает определить понятия: "поставщик DNS", "фишинг" и "фишинговый веб-сайт".

Также предлагается предоставить Госспецсвязи полномочия разработать и утвердить на основании предложений Национального банка правила противодействия фишингу и фишинговым веб-сайтам, установить права и обязанности поставщиков DNS.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, принятие закона необходимо для решения вопросов противодействия фишингу, в первую очередь, противодействия киберпреступникам, которые выманивают информацию у пользователей сети Интернет об их данных в банковских и финансовых учреждениях, создают в сети Интернет фальшивые веб-сайты, которые обычно могут полностью копировать дизайн банков, финансовых учреждений, сервисов обмена валют, служб доставки и т.д.

"Пользователи в сети Интернет не всегда могут распознать подлог и могут оставить на мошенническом веб-сайте свои персональные и другие данные. Киберпреступники, получив такую информацию, могут ее использовать, в т.ч. для присвоения денег", - говорится в документе.

После российского широкомасштабного военного вторжения на территорию Украины 24 февраля 2022 года проблема фишинговых атак и разработка механизмов их противодействия особенно актуальны.

Однако в Украине на уровне законов отсутствуют положения, которые бы содержали, в первую очередь, превентивные меры для пользователей сети Интернет, определяли основополагающие требования и правила противодействия фишингу и фишинговым веб-сайтам, устанавливали дополнительные обязанности для поставщиков электронных коммуникационных услуг, отмечают авторы проекта