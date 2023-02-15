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НБУ назвал наиболее распространенный вид мошенничества с использованием платежных карт

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Украина, Среда 15 февраля 2023 11:30
НБУ назвал наиболее распространенный вид мошенничества с использованием платежных карт Фото: в НБУ рассказали о мошенничестве в интернете (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Во время полномасштабной войны в Украине платежное мошенничество не исчезло. Напротив, в 2022 году НБУ наблюдал существенное увеличение его проявлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

"Самым распространенным видом стала фейковая социальная помощь от государственных или международных организаций пострадавшим от войны украинцам. В 2022 году НБУ выявил около 4500 фишинговых ресурсов. Для сравнения - в 2021 году эта цифра была на порядок меньше", - отметил замглавы НБУ Алексей Шабан.

НБУ назвал наиболее распространенный вид мошенничества с использованием платежных карт

Проект по противодействию мошенничеству

Как сообщили в пресс-службе НБУ, Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины совместно с НБУ запустили проект по противодействию кибермошенничеству в финансовом секторе.

Задача проекта - уменьшить переходы пользователей на мошеннические сайты путем перенаправления их на страницу с предупреждением, что сайт создан злоумышленниками.

"Для кражи средств злоумышленники проводят фишинговые кампании, целью которых является выманивание данных для доступа к банковским счетам. Обещания мошенников варьируются в зависимости от актуальных новостей, особенно касающихся предоставления гражданам государственной и международной финансовой помощи, также они организуют фейковые сборы средств для предоставления помощи ВСУ",- говорится в сообщении.

Напомним, НБУ предупредил украинцев о новой мошеннической схеме . На этот раз речь идет о якобы социальной помощи от Национального банка.

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