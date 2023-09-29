В Раде предлагают отменить заочную форму обучения, но с альтернативой

В Верховную раду Украины внесли законопроект, который предусматривает отмену заочной формы обучения. В качестве альтернативы хотят предложить дистанционную форму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ .

Согласно тексту законопроекта, с 2024 года не будет проводиться набор абитуриентов для получения степеней бакалавра и магистра в рамках вечерней и заочной форм обучения.

В пояснительной записке к документу уточняют, что такой шаг можно ввести, учитывая опыт использования дистанционных технологий обучения.

Вместо "заочки" народные депутаты предлагают ориентировать учебные заведения на развитие дистанционной формы получения высшего образования.

Предложения уже передали на рассмотрение комитета Рады по вопросам образования, науки и инноваций.

Напомним, ранее в Украине составили новый рейтинг самых популярных вузов. Он был составлен на основании данных о поданных заявлениях в каждое учреждение.

Также РБК-Украина объясняло, что делать в случае, если заграничные высшие учебные заведения отказываются признавать украинский диплом.