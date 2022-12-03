В Раде предлагают отменить налоговые льготы для игорного бизнеса

"Возможность перейти на упрощенную систему привела к не только упрощению администрирования, но и к значительному уменьшению налогообложения", - говорится в пояснительной записке к проекту.

По данным авторов документа, за время действия этой льготы по состоянию на 31.08.2022 г. на упрощенную систему налогообложения перешли 8 субъектов из этой категории. При этом двое из этих субъектов, несмотря на активное осуществление деятельности, вообще не уплачивали в 2022 году единый налог, налог на прибыль, налог на имущество в части земельного налога и НДС.

Среди других шести налогоплательщиков средняя уплата в 2022 году налогов (налог на прибыль, НДС, налог на имущество в части земельного налога) до перехода на упрощенную систему составила 200 тыс. грн. в день. После перехода на упрощенную систему уплата единого налога составляет около 23 тыс. грн в день.