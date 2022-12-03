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В Раде предлагают отменить налоговые льготы для игорного бизнеса

Фото: в Раде хотят отменить налоговые льготы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Верховной раде предлагают отменить возможность находиться во время военного положения на упрощенной системе налогообложения предприятиям, которые проводят деятельность по организации, проведению азартных игр, лотерей, пари (букмекерское пари, пари тотализатора).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №8253, авторами которого являются член финансового комитета Ярослав Железняк и глава комитета Даниил Гетманцев.

"Возможность перейти на упрощенную систему привела к не только упрощению администрирования, но и к значительному уменьшению налогообложения", - говорится в пояснительной записке к проекту.

По данным авторов документа, за время действия этой льготы по состоянию на 31.08.2022 г. на упрощенную систему налогообложения перешли 8 субъектов из этой категории. При этом двое из этих субъектов, несмотря на активное осуществление деятельности, вообще не уплачивали в 2022 году единый налог, налог на прибыль, налог на имущество в части земельного налога и НДС.

Среди других шести налогоплательщиков средняя уплата в 2022 году налогов (налог на прибыль, НДС, налог на имущество в части земельного налога) до перехода на упрощенную систему составила 200 тыс. грн. в день. После перехода на упрощенную систему уплата единого налога составляет около 23 тыс. грн в день.

Напомним, Комитет Верховной рады по вопросам налоговой и финансовой политики рекомендовал парламенту одобрить во втором чтении изменения в Налоговый кодекс относительно запрета нахождения игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения 2%.

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