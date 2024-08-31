Раде предлагают разрешить Государственный Гимн "с заменой словосочетания": о чем идет речь

Что предлагает изменить законопроект

Согласно пояснительной записке, в Украине массово нарушается закон "О Государственном Гимне Украины" - когда его выполняют с отклонением от утвержденного на законодательном уровне текста.

Речь идет прежде всего о замене при выполнении словосочетания "браття МОЛОДІЇ" на "браття УКРАЇНЦІ".

"Причем с отклонением от утвержденного в законе... текста исполняют "главную песню страны" и абсолютное большинство народных депутатов Украины в парламенте, когда акапельно исполняется Гимн Украины в начале заседания", - уточняется в документе.

Отмечается, что в публичной плоскости также много версий Гимна (в исполнении известных и даже знаковых украинских певцов), где слово "молодії" заменено словом "українці". Нередки и случаи, когда Гимн исполняется с таким отклонением на официальных мероприятиях.

Учитывая такую ситуацию, законопроект №11519 предлагает своеобразный "компромисс" - дополнить статью 2 закона "О Государственном Гимне Украины" новым абзацем следующего содержания: "При исполнении Государственного Гимна Украины, в виде исключения, допускается, замена словосочетания "браття молодії" на "браття українці".

Основное о проекте закона

Проект закона №11519 о внесении изменений в статью 2 закона "О Государственном Гимне Украины" насчет синхронизации его норм с реалиями и постоянной практикой публичного применения был зарегистрирован в Верховной Раде 23 августа 2024 года.

Инициатором законопроекта выступил народный депутат Георгий Мазурашу (член депутатской фракции политической партии "Слуга Народа").

Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства под руководством Елены Шуляк.

Проект закона №11519 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

27 августа документ был предоставлен для ознакомления народным депутатам.

В заключительных положениях уточняется, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования (при условии принятия Верховной Радой и подписания президентом) - однако не раньше дня, следующего за днем прекращения или отмены в Украине военного положения.

При этом Кабинету министров в месячный срок (со дня вступления в силу данного закона) необходимо будет: