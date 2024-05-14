В Раде работают над защитой археологических артефактов от "копателей" и оккупантов

В Украине планируют усилить защиту археологических объектов культурного наследия из-за постоянных посягательств со стороны российского агрессора, а также от "черных археологов", активизировавшихся с начала войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, государство планирует разработать специальный механизм для паспортизации памятников археологии, их учет будет вестись в Государственном реестре недвижимых памятников Украины, информационно-коммуникационную систему которого презентовали в конце прошлого года.

"Работают целые интернет-платформы, аукционы, которые, по большому счету, являются местами господства "черного рынка". Из отчетов археологических экспедиций мы видим, что по меньшей мере 70% археологических объектов за последние несколько лет подверглись посторонним незаконным вмешательствам. Однако эта цифра может быть больше, поскольку десятки тысяч памятников археологии в Украине до сих пор не поставлены на учет, и поэтому такие вмешательства не всегда фиксируются", - рассказала Шуляк.

Но органы охраны культурного наследия практически не фиксируют самовольные работы с целью незаконного металлодетекторного поиска археологических предметов – не проводится системный мониторинг интернет-аукционов и передача соответствующей информации в правоохранительные органы, уголовные дела по таким фактам практически не возбуждаются.

В настоящее время "черная археология" практически не преследуется законом и чрезвычайно ценные артефакты беспрепятственно покидают пределы страны, а незаконные копатели продолжают опустошать курганы, подчеркнула Шуляк и добавила - Украина уже давно стала международной площадкой по продаже перепродажи археологических памятников разной степени ценности.

Отечественное законодательство в этом направлении содержит много белых пятен и требует значительных изменений. В частности, в законодательных актах отсутствует какое-либо регулирование использования металлодетекторов для поиска археологических объектов, а также надлежащие меры реагирования на незаконные действия на объектах археологии, привлечение ответственности и т.д. Механизмы для этого должна наработать межкомитетская рабочая группа по защите объектов культурного наследия. – добавила она.

Шуляк рассказала, что еще в 2017 году Украина подписала Никосийскую конвенцию о правонарушениях, связанных с культурными ценностями. Это предполагает введение широкого спектра ответственности за совершенные правонарушения по всей цепи - от выкапывания до торговли и размещения на рынке.

Она также констатировала, что черная археология значительно активизировалась с началом военных действий, поскольку началось мародерство и ограбление предметов археологического наследия. В частности, ограбление ряда украинских музеев - Мелитопольского, Мариупольского и т.д.

Кроме этого, следует учитывать и тот факт, что на территориях, связанных с ведением военных действий, происходят ландшафтные изменения, связанные как с прямыми последствиями поражения взрывными средствами - минами, снарядами, ракетным огнем и т.д., так и с устройством огневых и наблюдательных пунктов, фортификационных сооружений, прокладки коммуникационных путей.

"При поддержке Украинского культурного фонда коллектив авторов, в том числе и из специалистов Института археологии, издал пособие с рекомендациями - как должно вести себя военное, если во время земляных работ он натолкнется на археологические предметы или культурный слой какой-то памятки. Благодаря этому целый ряд артефактов уже удалось спасти, и все они были переданы на постоянное хранение в археологический музей Института археологии Впрочем наша задача сейчас - наработать на законодательном уровне действенные механизмы защиты памятников археологии. укреплению государственности", - резюмировала Шуляк.