В Раде объяснили, что должна сделать Украина для реализации Гостратегии регионального развития

По ее словам, работа по созданию обновленной Государственной стратегии регионального развития до 2027 года как инструмента государственной региональной политики длилась не один месяц. Созданный документ учитывает все требования программы Ukraine Facility, на которую в Украине сегодня опираются, выставляя приоритеты по подготовке того или иного законопроекта.

Обновленная стратегия, подчеркнула Шуляк, учитывает два основных вызова, которые определяют направления регионального развития. Первое – это полномасштабное вторжение и преодоление его последствий, а второе – евроинтеграция.

"Именно эти вызовы позволяют нам сформировать те приоритеты, которые непосредственно зафиксированы в этом документе. Стратегия содержит три стратегических цели и семь оперативных, достижение которых возможно за счет выполнения 163 заданий по 20 направлениям", - отметила Шуляк.

При этом парламентарий отметила, что в первую очередь следует сосредоточить внимание на 5 первоочередных сверхважных задачах. Во-первых, следует навести порядок в архитектуре планировочных документов, поскольку их сегодня много и они не синхронизированы между собой. Для этого необходимо разработать стратегические и планировочные документы для восстановления и развития на местном и региональном уровнях, в частности, с учетом мер по восстановлению баланса пострадавших от войны экосистем.

"Если мы доведем до логического завершения работу с архитектурой планировочных документов, это позволит качественно реализовать и стратегию регионального развития", - пояснила Шуляк.

Во-вторых, необходимо синхронизировать между собой все отраслевые стратегии, поскольку они на сегодняшний день иногда не синхронизированы. В-третьих, завершить работу над запустением Геоинформационной системы регионального развития (ГИС), поскольку она должна стать инструментом, который позволит работать с качественными данными. Кроме этого, подчеркнула Шуляк, важно создать качественное законодательство о муниципальной статистике, поскольку качественные и верифицированные данные – основа качественных решений.

В-четвертых, важно содействовать восстановлению жилищных условий, в том числе из-за предоставления компенсаций за поврежденное и уничтоженное из-за войны жилье в рамках государственной программы "єВідновлення". Программу, по словам Елены Шуляк, следует немедленно расширять, поскольку российские власти уже анонсируют компенсации за жилье на оккупированных территориях. Украина, в свою очередь, должна делать все, чтобы исключить возможность возвращения людей на неподконтрольные территории.

Пятое – выполнить одно из условий программы поддержки Ukraine Facility по разработке и принятию законодательства о реформировании территориальной организации исполнительной власти, о публичных консультациях по вопросам государственной политики и о разграничении полномочий между органами местного самоуправления и органами исполнительной власти в 2025-2026 годах.

Не менее важный пункт – активно привлекать средства международной технической помощи и международных финансовых организаций для реализации проектов восстановления в территориальных общинах, отнесенных к территориям восстановления. Впрочем, при привлечении донорских средств, отметила Шуляк, Украина должна обеспечить возможность прозрачного и открытого отбора проектов восстановления, их финансирования, а также контроль реализации на всех этапах (от регистрации, разработки документации, до проведения закупок, управления строительством и аудита).

"Будущее развитие наших общин - незаурядный вызов. Восстановление и развитие инфраструктуры, в частности объектов, которые получили повреждения и уничтожение в результате боевых действий, строительство и ремонт жилья и укрытий - все это реалии, в которых живем и с которыми должны непременно справиться. А стратегическое видение этого процесса, поддержка международных партнеров и главное – участие общин поможет нам на этом пути", - подытожила Елена Шуляк.