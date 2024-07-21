В Раде объяснили, почему Украина не может закупать высокотехнологичное оружие
Для Украины не доступны закупки образцов зарубежного высокотехнологичного вооружения. Причиной этого является, в частности, ограничение экспорта данных видов оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народного депутата Егора Чернева в эфире телеканала "Мы - Украина".
Отвечая на вопрос журналистов, почему страна не может закупать на Западе, например, крылатые ракеты дальнего радиуса действия "Томагавк", политик отметил, что для высокотехнологичного вооружения всегда установлены "жесткие экспортные ограничения".
"Потому что hi-tec, это высокие технологии, которые должны быть защищены страной-производителем", - рассказал он.
Нардеп пояснил, что такие ограничения применяются для того, чтобы данные виды оружия не копировали, и "чтобы они не попали в руки врага".
"Поэтому все эти высокотехнологичные вещи передаются достаточно жестко, с контролем, только с согласованием страны-производителя", - добавил Чернев.
Напомним, Украина производит собственное дальнобойное вооружение, и речь идет не только о дальнобойных дронах. К примеру, еще в прошлом году сообщалось, что специалистам удалось разработать новую версию ракет "Нептун".
В марте этого года американское издание The Washington Post писало, что Украина уже производит ракеты с дальностью более 640 км и аналог артиллерийской ракетной системы HIMARS.
Перед этим в Минстратегпроме рассказали о начале серийного производства дронов, которые являются своеобразным аналогом иранских "Шахедов". А в конце июня гендиректор "Укроборонпрома" заявил, что страна запустила серийное производство ударных дронов с дальностью поражения более 1000 километров.
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