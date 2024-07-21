В Раде объяснили, почему Украина не может закупать высокотехнологичное оружие

Для Украины не доступны закупки образцов зарубежного высокотехнологичного вооружения. Причиной этого является, в частности, ограничение экспорта данных видов оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народного депутата Егора Чернева в эфире телеканала " Мы - Украина ".

Отвечая на вопрос журналистов, почему страна не может закупать на Западе, например, крылатые ракеты дальнего радиуса действия "Томагавк", политик отметил, что для высокотехнологичного вооружения всегда установлены "жесткие экспортные ограничения".

"Потому что hi-tec, это высокие технологии, которые должны быть защищены страной-производителем", - рассказал он.

Нардеп пояснил, что такие ограничения применяются для того, чтобы данные виды оружия не копировали, и "чтобы они не попали в руки врага".

"Поэтому все эти высокотехнологичные вещи передаются достаточно жестко, с контролем, только с согласованием страны-производителя", - добавил Чернев.