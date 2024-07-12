АРМА не замечает остановку функционирования активов "Укрнефтебурения", - нардеп

По его словам, с момента остановки "Укрнефтебурения" прошло более полугода.

"Бездеятельность власти в очередной раз поражает. Сегодня годовщина одной авантюры, которая под красивыми лозунгами стала мощным ударом по энергетической безопасности страны. Более года назад государство забрало у частных акционеров достаточно успешное предприятие, занимавшееся нефте- и газодобычей – "Укрнефтебурение". Оно ежегодно на Сахалинском месторождении добывало 0,6 млрд кубов газа. Это очень много, особенно в нынешних условиях, когда нам критически не хватает энергоносителей", - отметил нардеп.

Кучеренко отметил, что этот актив был изъят из-за такого юридического механизма как "передача арестованного имущества в управление". Он пояснил, что прокуратура, которая с 2014 года руководила досудебным расследованием по фактически другому делу, попросила следователя судью Печерского суда наложить арест на вещественные доказательства – акции "Укрнефтебурения", мол, последняя незаконно получила спецразрешение на пользование недрами Сахалинского месторождения.

Суд акции арестовал (даже дважды, второй раз – на следующий день после того, как арест был отменен следователем судьей этого же суда по необоснованности).

По словам нардепа, после этого акции были переданы АРМА. В свою очередь АРМА должно было оценить этот актив (привлекая на конкурсной основе субъекта оценочной деятельности) и передать в управление лицу, также определенному по результатам конкурса.

Кучеренко подчеркнул, что в законе об АРМА существует исключение из этого правила и в исключительных случаях активы могут быть переданы конкретному лицу без проведения конкурса на основании решения правительства. По его словам, пользуясь указанной нормой, АРМА и к тому времени уже государственная Укрнефть в лице своего директора Сергея Корецкого инициировали принятие Кабмином решения о передаче акций Укрнефтебурения в управление Укрнефти по специальной процедуре (без конкурса).

По данным нардепа, после того, как в результате судебного решения Укрнефтебурения потеряло лицензию, эксплуатация Сахалинского месторождения была остановлена. Он отметил, что это произошло 01.12.2023г.

Кучеренко сообщил, что на днях получил ответ от главы АРМА Елены Думы. Он процитировал ее ответ: "По состоянию на 10.07.2024 возникла кризисная ситуация с прерыванием промышленной разработки Сахалинского месторождения, приостановка функционирования активов, переданных АРМА в управление. Указанное привело к возникновению чрезвычайной ситуации в энергетической сфере и отсутствию поступлений в государственный бюджет Украины от управления активами".

"Так что же получается, то, чего пытались избежать путем передачи "Укрнефтебурения" именно "Укрнафта" (остановка добычи газа и нефти на Сахалинском месторождении), таки наступило? По-моему, именно это уже должно было стать основанием для инициирования со стороны АРМА вопроса смены управляющего. Однако АРМА не только не прибегла к этому, но и, судя по содержанию письма и приложенных к нему копий справок по результатам осуществления контроля эффективности управления активами, "подыгрывает" "Укрнафте", - отметил нардеп.

По его словам, в справке от 05.12.2023 вообще отсутствует какое-либо упоминание приведенных обстоятельств, а в справке от 28.12.2023 указано только об отмене судебного решения, на основании которого было получено специальное разрешение, и о повороте его исполнения, но нет ни одного слова о вызванной этим остановке добычи. Кроме того, во всех справках за декабрь 2023 – май 2024 указано, что информация об устранении обстоятельств негативного характера отсутствует.

"В письме Елены Думы есть еще несколько интересных нюансов. Оказывается, в феврале этого года "Укрнафта" обратилась в АРМА с письмом, в котором отметила, что в управление не было передано 7 арестованных акций "Укрнефтебурения" (это 0,0118% уставного капитала). Именно эта обстоятельство (цитата) "не позволяет эффективное управление активами и быстрое принятие решений по вопросам, принадлежащим к исключительной компетенции общего собрания акционеров указанного обществ, в частности по вопросу распределения дивидендов (части чистой прибыли) и уплаты их в государственный бюджет Украины". понятно, что не позволило Укрнафте предотвратить остановку добычи – отсутствие 7 акций", - подчеркнул он.

Однако, по словам Кучеренко, в этой формулировке просматривает и настоящая цель этой "спецоперации" по передаче в управление – желание получить доступ к прибыли, заработанной предварительным составом менеджеров и, направив ее в госбюджет, получить свои 10% "платы за управление". По данным нардепа, речь идет о почти 20 миллиардах гривен.

"Считаю, что этого достаточно для понимания, почему нужно срочно забирать "Укрнефтебурение" из управления "Укрнафти" и либо возвращать его владельцам, либо объявлять конкурс с привлечением настоящих профессионалов, параллельно осуществляя аудит последствий нынешнего "эффективного управления". Безусловно, возникают очень серьезные вопросы и к руководству АРМА, которое, к сожалению, немного "потеряло связь с реальностью" и откровенно не замечает того, что существование "Укрнефтебурения", одного из самых успешных добывающих предприятий за последние годы, фактически оказалось под угрозой", - подытожил нардеп.