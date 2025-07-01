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В Раде обсуждают квоты при трудоустройстве ветеранов: что известно

Вторник 01 июля 2025 12:14
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В Раде обсуждают квоты при трудоустройстве ветеранов: что известно Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК Украина)
Автор: Юлия Бойко

В Украине обсуждают новую модель трудоустройства ветеранов: от обязательных квот до налоговых стимулов для бизнеса. Законопроект уже в Верховной раде - дискуссии вышли на уровень государственной политики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, председателя партии "Слуга Народа" Елена Шуляк на форуме We Build Ukraine.

"По состоянию на сегодня в Украине уже зарегистрировано 1,3 миллиона ветеранов. И мы понимаем, насколько большей эта цифра будет после завершения войны. Это вопрос, который мы не можем себе позволить просто обсуждать, - нужно конкретное действие. И важно, чтобы на уровне действий участвовали органы местного самоуправления, ведь на уровне ОМС мы как государство этот вопрос все еще недорабатываем", - подчеркнула Шуляк.

По ее словам, сегодня уже зарегистрирован законопроект №13180, который предусматривает, что на предприятиях с более 8 штатными работниками должно быть не менее 5% работников из числа ветеранов или участников боевых действий.

"Кроме того, некоторые депутаты предлагают идти дальше - ввести 10% квоту в государственных органах, особенно в налоговой, таможне, правоохранительных структурах", - рассказала Шуляк.

Также рассматривается вариант введения льготной системы для бизнеса, который берет на работу ветеранов. Предлагается предоставлять налоговые стимулы, в частности по ЕСВ и НДФЛ. По словам Шуляк, таких работодателей не планируют наказывать, если они не берут ветеранов на работу, но может быть введен косвенный механизм финансовой ответственности.

"Речь не идет о наказании. Но если ты не трудоустраиваешь ветеранов, то платишь налоги в полном объеме. Если берешь, имеешь льготы. Это справедливо", - считает Шуляк.

Парламентарий также отметила, что вопрос трудоустройства ветеранов уже выходит за пределы парламента - к обсуждению присоединились центральные органы исполнительной власти, профильные министерства, экспертная среда.

"Идея квотирования имеет поддержку общества. По данным опроса Active Group, более 66% респондентов считают, что такие квоты нужны и должны быть введены на законодательном уровне", - привела данные Елена Шуляк.

В то же время, отмечает она, в парламенте продолжается дискуссия. С одной стороны, есть запрос на поддержку ветеранов, с другой - важно, чтобы механизм был эффективным и не превратился в формальность.

"Мы не хотим повторить ситуацию, которая сегодня есть с квотами на трудоустройство людей с инвалидностью. Формально работодатели нанимают таких работников, но фактически это часто только на бумаге. Такого мы не можем допустить в случае с ветеранами", - добавила Шуляк.

По результатам исследования Украинского ветеранского фонда, 57% опрошенных ветеранов сталкиваются с барьерами при трудоустройстве. Идея квот - один из ответов на этот запрос, но ее нужно реализовать точно, не создавая пространства для манипуляций.

Параллельно с этим на уровне территориальных громад тоже есть первые успешные примеры системного подхода к трудоустройству ветеранов. В частности, Киевская область стала первой в Украине, которая еще в конце 2023 года разработала программу комплексного восстановления, предусматривающую образовательные программы и дальнейшее трудоустройство для ветеранов.

"В Киевской области уже определены три города, где запланированы учебные заведения для переквалификации ветеранов. Мы знаем, сколько людей будут учиться, по каким программам и где именно они будут трудоустроены", - рассказала Шуляк.

По ее словам, этот опыт - пока уникальный для Украины.

"Киевщина сегодня - единственная область, которая подошла к вопросу настолько основательно. Другие регионы значительно позади. И здесь стоит говорить о недостаточной активности органов местного самоуправления", - подчеркнула Шуляк.

По ее мнению, Украине нужна стратегия, которая объединит пространственное, экономическое и образовательное планирование с конкретными механизмами поддержки. И главное - государству стоит мыслить не категориями "после победы", а действовать уже сейчас.

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