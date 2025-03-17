В Раде назвали три "очень твердые красные линии" Украины в мирных переговорах с РФ

Украина не согласится на территориальные уступки, ограничения обороны или запрет вступления в НАТО в рамках мирного договора с Россией.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко в интервью BBC.
Мережко отметил, что у Киева есть границы того, как далеко он готов зайти для прекращения войны с Россией. В частности, по его словам, есть "три очень твердые красные линии":
Напомним, на днях советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что мирное соглашение по Украине может включать что-то вроде обмена территорий на гарантии безопасности. Однако переговоры еще продолжаются.
В то же время, как сообщают СМИ, Украина обозначила ряд "красных линий" для любого мирного соглашения с Россией.
В частности:
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