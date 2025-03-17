В Раде назвали три "очень твердые красные линии" Украины в мирных переговорах с РФ

Мережко отметил, что у Киева есть границы того, как далеко он готов зайти для прекращения войны с Россией. В частности, по его словам, есть "три очень твердые красные линии":

Территориальная целостность. Украина никогда не согласится ни на какие территориальные уступки, и это "не подлежит обсуждению".

Членство Украины в НАТО и других международных организациях. Путин не должен решать в этом вопросе за саму Украину.

Обороноспособность. Киев не может согласиться на требования российского диктатора Владимира Путина о сокращении украинской армии.

"Красные линии" Украины

Напомним, на днях советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что мирное соглашение по Украине может включать что-то вроде обмена территорий на гарантии безопасности. Однако переговоры еще продолжаются.

В то же время, как сообщают СМИ, Украина обозначила ряд "красных линий" для любого мирного соглашения с Россией.

В частности: