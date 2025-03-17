RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В Раде назвали три "очень твердые красные линии" Украины в мирных переговорах с РФ

Фото: глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко (facebook.com/p/Oleksandr-Merezhko)
Автор: Татьяна Степанова

Украина не согласится на территориальные уступки, ограничения обороны или запрет вступления в НАТО в рамках мирного договора с Россией.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко в интервью BBC.

Мережко отметил, что у Киева есть границы того, как далеко он готов зайти для прекращения войны с Россией. В частности, по его словам, есть "три очень твердые красные линии":

  • Территориальная целостность. Украина никогда не согласится ни на какие территориальные уступки, и это "не подлежит обсуждению".
  • Членство Украины в НАТО и других международных организациях. Путин не должен решать в этом вопросе за саму Украину.
  • Обороноспособность. Киев не может согласиться на требования российского диктатора Владимира Путина о сокращении украинской армии.

"Красные линии" Украины

Напомним, на днях советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что мирное соглашение по Украине может включать что-то вроде обмена территорий на гарантии безопасности. Однако переговоры еще продолжаются.

В то же время, как сообщают СМИ, Украина обозначила ряд "красных линий" для любого мирного соглашения с Россией.

В частности:

  • никаких дополнительных территориальных уступок не будет, несмотря на желание Путина взять под контроль четыре украинские области;
  • возвращение тысяч украинских детей, похищенных Россией;
  • возвращение тысяч гражданских лиц, которых незаконно удерживает РФ и которые не считаются военнопленными;
  • необходимость гарантий безопасности в случае нарушения Путиным соглашения о прекращении огня.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеМирные переговорыВерховная рада