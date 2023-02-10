В Раде намекнули на производство Украиной дальнобойных ракет: "Мы над этим работаем"

"Мы над этим работаем. Мне нравится этот известный диалог, когда в Израиль приезжали и спрашивали, есть ли у них ядерное оружие: "Нет, у нас его нет, но если будет нужно - мы его применим". Так вот: "У нас нет дальнобойных ракет, но в случае необходимости, мы применим такие ракеты собственного производства по территории Российской федерации", - сказал он.

Он напомнил, что недавно США объявили, что в очередном пакете военной помощи для Украины будут боеприпасы GLSDB к HIMARS дальностью 150 километров.

"До сих пор ведутся постоянные дискуссии, что более дальнобойные средства поражения, по мнению некоторых наших западных партнеров, могут повлечь за собой дальнейшую эскалацию. Хотя мне сложно представить, о какой дальнейшей эскалации идет речь. Уже перейдены все возможные уровни эскалации, которые Путин мог себе позволить, в том числе и применение ракет по гражданским инфраструктурным объектам. Однако такая осторожность сохраняется, к величайшему сожалению", - констатировал Вениславский.

С другой стороны, он настаивает, что для подобных решений действительно есть объективные причины.

"Мир был не готов к такой войне. Мир не накапливал такого количества боеприпасов, сколько их сейчас используют Вооруженные силы Украины и вражеские войска Российской федерации. Это наиболее массовое применение различных средств поражения еще со времен Второй мировой войны - такого еще не было за последние 80 лет. Расход боеприпасов очень интенсивный, а производственные мощности не успевают за этими темпами", - пояснил нардеп.

Что касается более дальнобойных боеприпасов для HIMARS, то здесь, по словам Вениславского, также есть и политическая составляющая.

"Нам будто их и пообещали, потому что они позволят нам более эффективно воевать, поражать цели в тылу и это будет способствовать контрнаступательным действиям украинской армии. С другой стороны, количество этих боеприпасов действительно очень невелико. К тому же, когда принимается решение о передаче таких образцов вооружения, то зарубежные политики также должны уверять своих избирателей, что это не приведет к ослаблению их собственной обороноспособности. То есть, они не могут отдать нам все, что у них есть. Теперь им действительно придется заказывать изготовление этих ракет у производителей. В то же время, если мы получим даже десятки таких ракет – это существенно поможет", - резюмировал он.