В Раде хотят найти варианты для преодоления долгового кризиса на энергорынке

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства инициирует создание рабочей группы, которая будет заниматься поиском возможностей разрешения долгового кризиса на рынке электроэнергии Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комиссии Андрея Геруса во время обсуждения проблем по задолженности ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников.

"Я предлагаю нам создать рабочую группу по разработке мер по урегулированию долговой ситуации на рынке. В этой рабочей группе надо, чтобы мы посмотрели, что мы можем сделать и как влиять дальше, чтобы ситуация с долгами улучшалась – их уровень уменьшался", – сказал Герус на заседании комитета.

По его словам, вариантами преодоления проблемы долгов может быть взаимозачет, улучшение платежной дисциплины на энергорынке или другое.

Герус отметил, что комитет планирует также направить письмо Кабмину для привлечения к поиску механизмов и источников погашения долгов.

"Мы делаем все возможное, чтобы их гасить, старые долги и не наращивать их", – отметил Герус.

Напомним, задолженность НЭК "Укрэнерго" за компенсацию услуги по обеспечению увеличения доли производства электрической энергии из альтернативных источников ("зеленый" тариф) перед госпредприятием "Гарантированный покупатель" превысила 30 млрд. гривен.

Эксперты и инвесторы призывают государство не допустить дальнейшего накопления долгов "Укрэнерго" за услугу по увеличению производства электроэнергии из ВИЭ.