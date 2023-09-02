В Раде хотят создать условия для прозрачного восстановления и строительства портовой инфраструктуры

В Верховной раде зарегистрировали законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о строительстве на землях, занятых водными путями общего пользования". Он введет электронный документооборот в сфере строительства портов и позволит решить ряд проблем, сдерживающих развитие портов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Полномасштабное российское вторжение привело к разрушению портовой инфраструктуры страны, к изменениям грузопотоков и увеличению нагрузки на порты Дунайского региона. Нам срочно необходимо восстанавливать разрушенные порты и строить новую портовую инфраструктуру. Но из-за юридической неопределенности в сфере выделения земельных участков, занятых морем", - объяснила Шуляк.

Земельные участки, занятые морем, в основном находятся за пределами административно-территориальных единиц. Такими землями распоряжается Кабмин, что усложняет процедуру выделения их для строительства портовой инфраструктуры.

Шуляк подчеркнула, что в настоящее время из-за законодательной неурегулированности реализация инвестпроектов в сфере строительства портовой инфраструктуры практически невозможна. В частности, это уже привело к остановке инфраструктурных проектов в Николаевском морском порту.

"Мы должны срочно навести порядок в этой сфере. Законопроект четко определяет, что для строительства на водных территориях необходимо отводить земельный участок и четко прописывает процедуру его отвода. Но вода остается общегосударственным ресурсом, поэтому не может быть собственностью частных лиц", - отметила глава профильного. Комитета.

Также определяет правила и ограничения, касающиеся формирования участков и строительства внутренних морских водах и территориальном море.

В частности, предусмотрено, что строительство в морских портах осуществляется исключительно в соответствии с планом развития порта. Это электронный документ, разрабатываемый Советом морского порта.

Шуляк отметила, что все остальные документы, касающиеся развития портовой инфраструктуры, также цифровизируют, они будут доступны и публичны в е-системе.

"В целом законопроект упрощает механизм строительства во внутренних морских водах и территориальном море Украины, помогает избежать самовольного строительства на этих территориях и создает предпосылки для привлечения инвестиций и быстрого восстановления и развития портовой инфраструктуры Украины", - подытожила Шуляк.