В Раде хотят повысить выплаты депутатам на аренду жилья: новая сумма компенсации
В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления №13216. Он предусматривает увеличение суммы компенсации народным депутатам за аренду жилья в Киеве.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления №13216.
Что предлагают
Глава комитета по вопросам регламента Сергей Кальченко ("Слуга народа") инициировал изменения в смету парламента. Согласно документу, ежемесячную компенсацию предлагается повысить с нынешних 18-20 тысяч гривен до 27 тысяч гривен.
Сейчас компенсация начисляется из расчета 650 гривен в сутки, в зависимости от количества календарных дней в месяце.
Почему и кому хотят увеличить сумму
В пояснительной записке указано, что за период с 2018 до 2024 года индекс потребительских цен существенно вырос, поэтому потребность в корректировке компенсаций является обоснованной.
Согласно закону "О статусе народного депутата", право на получение средств на аренду жилья имеют депутаты, которые не обеспечены жильем в Киеве и зарегистрированы на расстоянии более 30 километров от границ столицы.
Ранее РБК-Украина рассказывало, кто из украинских военнослужащих имеет право на компенсацию за аренду или приобретение жилья. Согласно действующему законодательству, все военнослужащие, независимо от формы службы (контрактники, мобилизованные, срочники), имеют право на обеспечение жильем или получение денежной компенсации за его аренду.
Мы также писали, что Кабмин утвердил порядок выплаты денежной компенсации военнослужащим за аренду жилья. Это решение касается военных, чье жилье было уничтожено или повреждено в результате боевых действий, а также тех, чьи дома расположены на временно оккупированных территориях или в зонах активных боевых действий. Кроме того, компенсацию могут получить военные, которые проходят реабилитацию вдали от места жительства.
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