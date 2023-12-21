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В Раде готовятся голосовать за изменения в работе местных советов

Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК Украина)
Автор: Юлия Бойко

Профильный парламентский комитет рекомендовал Верховной раде принять законопроект №6401, который станет антикоррупционным предохранителем и позволит максимально привлечь жителей общин к принятию важных решений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Это законопроект о максимальной вовлеченности жителей общин - чтобы именно они могли мониторить и видеть все решения местных властей. Это сверхмощный антикоррупционный предохранитель", - пояснила Елена Шуляк.

По ее словам, законопроект предполагает публикацию видеозаписей сессий и заседаний постоянных комиссий местных советов, обнародование информации о результатах инвентаризаций и об объектах, принадлежащих территориальной общине.

"Также местные советы должны публиковать проекты повесток заседаний постоянных комиссий и результаты поименного голосования. Архив записей заседаний должен храниться не менее 5 лет. А после завершения военного положения будет еще больше прозрачности", - подчеркнула Шуляк.

Она добавила, что вместе с этим документом комитет рекомендовал парламенту принять евроинтеграционный законопроект №10284. В нем заложены стимулы для участия госорганов и местных властей в реализации программ и проектов международной технической помощи и трансграничного сотрудничества.

"Обе законодательные инициативы очень долгожданны. И речь, в первую очередь, об общинах. Децентрализация, внедрение реального народовластия и строительство крепкой антикоррупционной инфраструктуры на законодательном уровне продолжается", - подытожила глава профильного комитета.

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