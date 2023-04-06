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В Раде дали прогноз по ценам на гречку и овощи для борща в этом году

Фото: в Раде дали прогноз по ценам на гречку и овощи для борща (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Осенью этого года цены на продукты "борщевого набора" могут снизиться, а цена на гречку должна остаться на том же уровне.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы аппарата Верховной Рады Украины.

"Гречка не подорожает, овощи для борща могут подешеветь осенью", - заявил глава парламентского Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду.

По его словам, в текущем году увеличатся объемы выращивания овощей в Одесской области, в центральных и западных регионах. Это повлияет на рост объемов производства, а в результате и на потенциальное снижение цен на овощи из "борщового набора", в частности, лука и моркови.

"Фермеры из тех регионов, где раньше овощи не высаживали, уже готовятся начать этот процесс. Ведь в прошлом году мы столкнулись с дефицитом моркови и лука, третья часть попадала на рынки из Херсонской области. После сбора нового урожая в конце лета и осенью мы ожидаем увеличения предложения овощей. Тогда и цены могут пойти на убыль", - отметил Александр Гайду.

Также, по его словам, украинские фермеры в этом году увеличили посевы гречихи. Ее было выращено даже больше, чем нужно для внутреннего потребления, что дало возможность сформировать резервы.

"Оснований для роста цены на гречку в этом году нет. Мы ожидаем, что аграрии и в 2023-м увеличат выращивание и производство этой культуры. Поэтому потребности в импорте не будет. Скорее всего, цены на гречку сохранятся на том же уровне, что и сейчас", - подытожил Александр Гайду.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине снизилась цена популярного овоща.

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