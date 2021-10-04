RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Раді заявили про спроби фальсифікації тексту закону про олігархів

Автор: Наталія Гурковська

Голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що в парламенті на рівні комітету з питань нацбезпеки відбуваються спроби фальсифікації фінального тексту законопроекту про олігархів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Разумкова під час погоджувальної ради в понеділок, 4 жовтня.

"Ніщо не може сховатися у стінах Верховної ради. Коли комітет направляє до апарату Верховної ради, розуміючи що він робить, не той закон, який голосувався в стінах Верховної ради, це вже підлог. Це уже інше законодавство", - заявив спікер.

Він також додав, що не допустить фальсифікацій тексту закону і підпише виключно той документ, за який проголосував парламент в сесійній залі.

"Підписується виключно те, що проголосовано в залі… І за те що голосує український парламент - я як спікер повинен підписати", - наголосив голова парламенту.

Як повідомлялося, під час голосування за законопроект про олігархів в другому читанні 23 вересня були одночасно прийняті взаємовиключаючі правки щодо органу державної влади, який отримає повноваження визначати олігархів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Разумков