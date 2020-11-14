У Раді заявили, що працюватимуть, попри спалах коронавірусу

Фото: засідання Ради (РБК-Україна)

Верховна рада працюватиме наступного пленарного тижня, попри коронавірус у керівництва парламенту та народних депутатів. Однак через спалах COVID-19 парламент планує внести зміни до календарного плану.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

За її словами, народні депутати зберуться у вівторок, щоб розглянути зміни до календарного плану. Зараз у парламенту запланований повноцінний робочий тиждень.

"Якраз потрібно таким чином планувати порядок денний у вівторок, щоб розглянути найбільш нагальні питання, яких чекає практично вся країна. В понеділок буде погоджувальна рада, будуть представники усіх фракцій, і очевидно, якийсь з тих варіантів буде обрано", - розповіла Кравчук.

Нагадаємо, 11 листопада коронавірус підтвердили у голови Ради Дмитра Разумкова. Після підтвердження діагнозу спікер парламенту пішов на самоізоляцію.

Пізніше стало відомо про захворювання на COVID-19 першого заступника спікера парламенту Руслана Стефанчука.

Крім того, на початку тижня коронавірус підтвердили у президента Володимира Зеленського