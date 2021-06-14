У Раді зареєстровані законопроекти про е-контроль будівельного ринку

Вона розповіла, що співавторами двох документів стали також 145 і 147 депутатів з різних фракцій.

"В основі цих законопроєктів - механізми зміни роботи на будівельному ринку, щоб зробити його максимально ефективним і без корупції. Завдяки впровадженню е-системи на всеукраїнському рівні вдасться побороти хабарництво, яким донині славилася ДАБІ", - пояснила Шуляк.

Державна реєстрація права на виконання підготовчих і будівельних робіт буде відбуватися через електронну систему. Для цього у систему або реєстри мають бути занесені необхідні документи (інформація про право на землю, містобудівні умови та обмеження, позитивний висновок експертизи).

На всіх етапах будівництва передбачені антикорупційні заходи, направлені в тому числі і на збереження історичних пам’яток: згідно з новими правилами, забудовники не зможуть отримати документи на початок робіт, якщо зведення об’єкта передбачене на місці історико-культурної пам’ятки. Повідомляється, що дії нечесних учасників ринку будуть автоматично блокуватися системою.

Також передбачається, що в процес реєстрації прав на початок будівництва вводитимуться нотаріуси та державні реєстратори речових прав на нерухоме майно. Спеціалізовані експертні організації перевірятимуть проєктну документацію на відповідність державним будівельним нормам та іншим вимогам законодавства.

Реформування містобудівної сфери не лише покращить роботу ринку, а і забезпечить більш швидку і ефективну реалізацію програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», - зазначила.

Нагадаємо, раніше повідомив заступник голови Офісу президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко, цього року програма охопить 95 шкіл, 70 садочків, 80 стадіонів, 29 басейнів і 177 приймальних відділень лікарень.