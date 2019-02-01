В Раді зарeєстрували законопроeкт щодо встановлення ставки оподаткування 10% від вартості автомобіля

Законопроeктами пропонується внeсти зміни до Податкового та Митного кодeксів

Один из лидеров партии ”Воля”, народный депутат, кандидат в президенты Украины Юрий Деревянко зарегистрировал в парламенте законопроекты №9518 и №9519 об упрощении налогообложения транспортных средств и установлении ставки налогообложения 10% от стоимости автомобиля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс -службу нардепа.

Соответствующие изменения депутат предлагает внести в Налоговый и Таможенный кодексы Украины.

Соавторами законопроектов стали более 80 представителей инициативных групп из большинства регионов Украины.

Деревянко отметил, что согласно официальным данным ГФС, в Украине находится 1 миллион 86 тысяч автомобилей, которые были ввезены из-за рубежа, из них около 300 тысяч автомобилей – не были вывезены, как того требует закон.

”И основная масса среди них – недорогие авто. Их около 80%. Ведь, основная причина покупки таких автомобилей была и есть бедность украинцев”, - считает депутат.

Деревянко привел данные, согласно которым с 25 ноября 2018 года по 22 января 2019 года было оформлено почти 44 тысячи автомобилей с eврономерами.

”За эти транспортные средства было уплачено почти 2,8 млрд грн. В лучшем случае, если каждый следующий день будет пиковая растаможка 2700 автомобилей в день, мы получим цифру в 110 000 тысяч автомобилей и в госбюджет поступит примерно от 3 до 4 миллиардов гривен. Это примерно будет составлять 10% от всех автомобилей с иностранной регистрацией”, - предполагает политик.

Деревянко считает, что растаможка автомобилей в Украине должна происходить по ставке 10% от стоимости автомобиля, тогда все украинцы, которые ездят на автомобилях с иностранной регистрацией, смогут их растаможить.

”Это даст возможность растаможить все автомобили с иностранной регистрацией, которые сегодня есть в Украине – более 1 миллиона. Нельзя относиться к автомобилю как к предмету роскоши, ведь во всем цивилизованном мире автомобиль является средством передвижения и инструментом экономической активности населения”, - убежден Юрий Деревянко.

Законопроект №9518 предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс, которыми предлагается освободить на три года от уплаты налога на добавленную стоимость и акциза операции по ввозу в Украину в таможенном режиме импорта транспортных средств.

Законопроект №9519 вносит изменения в Таможенный кодекс, отменяя "добровольную уплату” в государственный бюджет средств в сумме, равной размеру 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, физическим лицом, которое декларирует такое авто для свободного обращения на таможенной территории Украины.

Кроме того Деревянко предлагает поручить Кабмину внести на рассмотрение Верховной Рады предложения относительно направления в 2019 - 2022 годах на пенсионное обеспечение поступлений таможенных платежей, полученных при таможенном оформлении транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины в течение трех лет со дня вступления в силу законов.

Также депутат предлагает внести изменения в закон ”О Национальной полиции”, запретив полицейским останавливать автомобили на еврономерах для дополнительной проверки документов.

Как отмечается, 8 ноября 2018 года Верховная Рада приняла законопроекты о растаможке автомобилей (№ 8487 и № 8488). Первый закон устанавливает ставки растаможки автомобилей, в частности на европейской регистрации, а второй предусматривает штрафы и конфискацию авто в случае их нерастаможивания.