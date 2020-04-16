У Раді заблокували підписання змін до регламенту проти "поправочного спаму"

У парламенті заблокували підписання змін до регламенту щодо боротьби з "поправочним спамом". Про це йдеться на сайті Верховної ради.

Так, вже у день голосування у парламенті зареєстровано три постанови, які блокують підписання головою Верховної ради Дмитром Разумковим прийнятого закону щодо змін у регламент.

Авторами постанов є народні депутати Олександр Дубінський, Антон Поляков, Тарас Батенко та Ірина Констанкевич.

Зокрема, на сайті ВР зареєстровані постанови №1043-П - 1043-П2 "Про скасування результатів голосування Верховної ради України від 16.04.2020 року про прийняття в цілому як закону проекту закону "Про внесення змін до Регламенту Верховної ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури" №1043".

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада України підтримала в другому читанні законопроект №1043, за нього проголосували 242 нардепи.

Як писало РБК-Україна, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував, що наступне позачергове засідання Верховної ради України може відбутися у середу, 22 квітня. Він допускав, що найближчими днями зареєструють постанову про скасування законопроекту про зміни до Регламенту ВР.