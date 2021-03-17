В Раді вимагають від влади захистити стадіон на Вернадського в Києві від забудови

Народний депутат Олександр Юрченко звернувся до мера Києва Віталія Кличка із вимогою зупинити знищення території спортивного комплексу на бульварі Академіка Вернадського у Святошинському районі Києва.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Шановний Віталій Володимирович! Я народний депутат від міста Києва, мажоритарник. За мене, як і за вас, проголосували безпосередньо громадяни. Якщо ви не бачили, не знаєте, не розібрались, не заглиблювались у проблематику стадіону на Вернадського - то зробіть це зараз та зупиніть знищення спортивної інфраструктури", - написав Юрченко.

З документів на сайті КМДА можна зрозуміти, що у 2005 році земельну ділянку комунальної власності було передано в оренду для експлуатації спортивної інфраструктури компанії "Наука-спорт". Зараз там розташовані тенісні корти, басейн, стадіон та інша спортивна інфраструктура.

2019 року компанія "Наука комфорт" направила заяву про побудову ЖК на цьому місті, документи було подано на сесію міськради, але депутати рішення не підтримали.

У березні 2021 року депутати знову не проголосували за це рішення.

Проте, за словами нардепа, компанія продовжує лобіювати проект забудови спортивного комплексу.

"Але я знаю, що забудовник продовжує лобіювати свої інтереси та буде намагатись протягнути це рішення через міськраду", - зазначив нардеп.

Юрченко подав депутатське звернення до прокуратури міста Києва та Національної поліції із вимогою провести перевірку законності по цьому питанню.