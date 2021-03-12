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У Раді створять групу для напрацювання закону про держохорону посадовців

Автор: Юлія Струк

У Верховній раді створять робочу групу для напрацювання законопроекту про державну охорону посадовців та органів держвлади. Таке рішення ухвалив комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

"Комітет підтримав створення робочої групи по напрацюванню проекту закону про внесення змін до закону "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" та обрав її керівником народного депутата Олександра Ковальова", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, в середині грудня 2020 року Кабінет міністрів вніс зміни до пункту 2 постанови від 11 жовтня 2016 року № 710 "Про ефективне використання державних коштів". Витрати на охорону державних об'єктів і відрядження чиновників будуть фінансуватися у першу чергу.

Як писало РБК-Україна, витрати загального фонду державного бюджету на обслуговування діяльності президента і Офісу президента в цьому році складуть 1,267 млрд гривень. Це на 39,4% більше, ніж у 2020 році

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