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У Раді сьогодні продовжиться розгляд "мовного закону"

Новини » Політика    20.03.2019 - 08:21
У Раді сьогодні продовжиться розгляд "мовного закону"
Фото: засідання Ради (РБК-Україна)

На засіданні Ради нардепи продовжать розглядати правки

На пленарному засіданні Верховної ради України 20 березня продовжиться розгляд "мовного закону". Про це йдеться в порядку денному на сайті українського парламенту.

Відповідно до порядку денного на сайті Верховної ради, засідання розпочнеться о 10:00, нардепи виступлять із заявами і пропозиціями від депутатських фракцій та груп. Орієнтовно о 10:30 депутати продовжать розгляд "мовного закону", а після ранкового засідання запланована робота в комітетах, фракціях і групах.

Нагадаємо, раніше голова парламентського комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький заявив, що "мовний закон" передбачає ухвалення додаткового закону про мови національних меншин. Він також зазначив, що закон про українську мову не обмежує права громадян, які спілкуються іншими мовами.

Раніше спікер Ради Андрій Парубій заявив, що окремі парламентарії свідомо затягують розгляд "мовного закону". Він зазначив, що для зриву прийняття закону вкладаються величезні ресурси, у тому числі і медійні.

 

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Теми: Засідання Ради
Новини України языкВерховна РадаЗакон
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