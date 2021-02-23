У Раді вважають, що голосів за "правки Зеленського" має вистачити

У Верховній раді України впевнені, що має вистачити голосів за так звані "правки Зеленського". Сьогодні парламент розгляне законопроект про державну службу з правками президента.

Про це РБК-Україна повідомило джерело у фракції "Слуга народу".

За його словами, президент Володимир Зеленський на засіданні фракції висловив невдоволення тим, що через чинне законодавство в. о. міністра енергетики Юрій Вітренко обмежений у повноваженнях, зокрема, його підпису недостатньо для погашення виплат шахтарям. "Там ще повинні перекрити частину голосів "Довіра" і "За майбутнє", і начебто не мають викаблучуватися "бородаті" депутати. Тому у мене відчуття, що голосів має вистачити", - зазначило джерело.