Раді рекомендують посилити покарання за примусове виселення з житла

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній раді посилити покарання за примусове виселення з житла в Україні. Раді рекомендують прийняти у другому читанні відповідний законопроект №4333.

Згідно з законом, незаконне виселення та вселення в житло у Кримінальному кодексі виокремили в якості кваліфікованого та особливо кваліфікованого складів порушення недоторканності житла.

Під час підготовки законопроекту до другого читання члени комітету врахували пропозиції щодо зменшення межі штрафу, а також системно узгодили розміри санкцій за порушення недоторканості житла.

"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді прийняти проекту закону прийняти його в другому читанні та в цілому", - сказано у повідомленні.

У редакції закону до першого читання передбачили, що незаконне виселення карається штрафом від 10 тисяч до 15 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 тисяч - 255 тисяч гривень) або позбавленням волі на строк від трьох до шести років.

Якщо виселення вчинили за попередньою змовою групою осіб або службова особа чи із застосуванням насильства/з погрозою його застосування, за це загрожував штраф від 255 тисяч до 425 тисяч гривень або позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.