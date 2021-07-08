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Раді рекомендують посилити покарання за примусове виселення з житла

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Україна, Четвер 08 липня 2021 14:12
Раді рекомендують посилити покарання за примусове виселення з житла Фото: Рада може посилити покарання за примусове виселення з житла (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній раді посилити покарання за примусове виселення з житла в Україні. Раді рекомендують прийняти у другому читанні відповідний законопроект №4333.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

Згідно з законом, незаконне виселення та вселення в житло у Кримінальному кодексі виокремили в якості кваліфікованого та особливо кваліфікованого складів порушення недоторканності житла.

Під час підготовки законопроекту до другого читання члени комітету врахували пропозиції щодо зменшення межі штрафу, а також системно узгодили розміри санкцій за порушення недоторканості житла.

"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді прийняти проекту закону прийняти його в другому читанні та в цілому", - сказано у повідомленні.

У редакції закону до першого читання передбачили, що незаконне виселення карається штрафом від 10 тисяч до 15 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 тисяч - 255 тисяч гривень) або позбавленням волі на строк від трьох до шести років.

Якщо виселення вчинили за попередньою змовою групою осіб або службова особа чи із застосуванням насильства/з погрозою його застосування, за це загрожував штраф від 255 тисяч до 425 тисяч гривень або позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Нагадаємо, Рада ухвалила цей закон у першому читанні на початку лютого.

Як писало РБК-Україна, в Україні можуть заборонити примусове виселення з житла та припинення надання житлово-комунальних послуг. Комітет парламенту з питань інтеграції України до ЄС підтримав відповідний законопроект №3097-2.

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